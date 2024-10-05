Şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 09:10, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:37
İsmail A. idaresindeki domates yüklü tır, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.
Tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.