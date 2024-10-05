Meteoroloji saat verdi! Marmara'yı şiddetli yağış vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin Kuzeybatı bölgelerde yer yer sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 5 Ekim Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 31°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 29°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 31°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 30°C
Az bulutlu ve açık
İç anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 26°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 27°C
Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 20°C
Az bulutlu
KARS 18°C
Az bulutlu
MALATYA 26°C
Az bulutlu
VAN 21°C
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 32°C
Az bulutlu ve açık