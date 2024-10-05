Meteoroloji saat verdi! Marmara'yı şiddetli yağış vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 31°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 29°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 31°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 30°C

Az bulutlu ve açık

İç anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 26°C

Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 27°C

Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 20°C

Az bulutlu

KARS 18°C

Az bulutlu

MALATYA 26°C

Az bulutlu

VAN 21°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 32°C

Az bulutlu ve açık