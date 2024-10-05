Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının İsrail'in Lübnan'a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini duyurdu.

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