MHP Genel Başkanı Bahçeli: TBMM'nin aldığı karar yerindedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır" dedi.

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