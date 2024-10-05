Eşini sokak ortasında öldüren uzman çavuş, intihar etti

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi'nde kadın cinayeti işlendi. Uzman çavuş M.C.I, eşi B.I'yaa silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.