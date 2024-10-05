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Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyıl'ının parolası olarak gördüğümüz yatırım, istihdam, üretim, ihracat vizyonu doğrultusunda uyguladığımız ekonomi politikası ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 17:01, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:02
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Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' çerçevesinde Hadımköy - Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Bakan Işıkhan, konuşmalarının ardından bölgedeki fabrikaları ziyaret edip, yerinde incelemek üzere programdan ayrıldı.

"Türkiye istikrarla büyüyen bir ülke"

Türkiye Yüzyıl'ında Çalışma Hayatı Buluşmaları programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Türkiye olarak, gerek küresel finans şartları, gerekse son yıllarda üst üste atlattığımız salgın dönemi ve doğal afetler nedeniyle içerisinden geçtiğimiz sürecin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirme gayretinde olduk. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen yatırım, üretim ve istihdam politikamız, gelecek hedeflerimiz bağlamında gündem maddelerimizin başında yer almaya devam ediyor. Şunu açık yüreklilikle ve samimiyetle ifade etmek isterim ki; Türkiye, etrafı savaş, terör, finansal krizler ve jeostratejik tehditlerden müteşekkil büyük bir ateş çemberi ile çevrili bir ülke olmasına rağmen, tüm bölgesel ve küresel sorunlar karşısında özellikle son yıllarda kısa ve orta vadeli hedeflerinden şaşmadan, istikrarla büyüyen bir ülke olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Rekor üstüne rekor kırıyoruz"

İstihdamda rekor üstüne rekor kırıldığını belirten Bakan Işıkhan, "Sahip olduğumuz kadim devlet geleneğimiz ve bugün hala aynı mirasla varlığını sürdüren istikrarlı yönetim anlayışımız, kararlı yürüyüşümüzün en büyük motivasyon kaynağıdır. Geçmişten günümüze bu yürüyüşte en önemli yol arkadaşlarımız milli kalkınma hamlemize omuz veren sizler oldunuz. Biliyorsunuz açıklanan son verilere göre; yıllık bazda enflasyon rakamları gerilemiş durumda. Aynı şekilde istihdam ve işgücü verilerimizde de olumlu bir seyir söz konusu. İstihdamda biliyorsunuz, rekor üstüne rekor kırıyoruz. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçti" şeklinde konuştu.

"Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam teşvikini uzattık"

Son 1 yılda gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, " Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara kısaca bakarsak; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam teşvikini uzattık. Asgari ücret desteğini 500 TL'den, 700 TL'ye çıkarttık. Sizlerden gelen dönüşler doğrultusunda aktif işgücü programlarımızı sürekli yenileyerek piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklere dönüştürdük. Nitelikli işgücünü yetiştirme adına önemli işbirlikleri gerçekleştirdik. Kısa çalışma uygulamamızın etkinliğini artırdık ve burada sayamayacağım birçok çalışma gerçekleştirdik. Biliyorsunuz orta vadeli planda 2024 yılsonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3 ve bu hedefimizi yakalamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda başlattığımız bir çalışmayı da nihayete erdirdik. Geçtiğimiz hafta TOBB ile yaptığımız protokol töreninde duyurduğumuz aday havuz sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara doğrudan ulaşabilecek. Bu yöntemle; işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nın parolası olarak gördüğümüz yatırım, istihdam, üretim, ihracat vizyonu doğrultusunda uyguladığımız ekonomi politikası ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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