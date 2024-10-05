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Sıla bebekten kötü haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla bebek, 28 gündür entübe halde bulunuyor. Minik Sıla'nın ilaçlara artık tepki vermediği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 17:51, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:42
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Sıla bebekten kötü haber

Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin tedavisi sürüyor.

Küçük bebeğin durumu ciddiyetini korurken artık ilaçlara tepki vermediği belirtildi.

Yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla bebeğin tedavisi sürerken ailesi ve yakınları da hastane önünde umutlu haber bekliyor.

"KALBİ ATTIKÇA UMUT VAR DİYORUZ"

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında "Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz." dedi.

Tek dileklerİnin Sıla'dan iyi haberler almak olduğunu belirten Tatar, "Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik." dedi.

5 TUTUKLAMA

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sıla'nın annesi B. Y. ve komşu çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor.

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