Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjide iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı

'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjide iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjide işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 19:49, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:51
Yazdır
Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjide iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sao Tome ve Prinsipe Başbakanı Sayın Patrice Emery Trovoada'nın huzurunda Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Jose Do NascimentoCarvalho De Rio ile ülkelerimiz arasında enerji işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında offshore petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve elektrik sektörü alanlarında da iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Somali ile mevcut iş birliği kara sahalarında devam edebilir

Öte yandan, Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni uğurlamadan önce Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirisaq Mohamed Omar ile görüştüklerini belirterek, "Gemimizin Somali denizlerinde gerçekleştireceği çalışmaların ayrıntılarını bir kez daha ele aldık. Mevcut işbirliğimizi kara sahalarında da sürdürme adına karşılıklı olarak yapabileceklerimizi değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber