Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın çalışanları rehin aldı!
Kahramanmaraş'ta bir kadın pompalı tüfekle hastaneye giderek sağlıkçıları rehin aldı. bir güvenlik görevlisinin müdahalesi ile etkesiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Olay sırasında hastane personeli büyük korku yaşayıp masaların altına gizlendi
Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde eli tüfekli bir kadın korku dolu anlar yaşattı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.https://twitter.com/memurlarnet/status/1842644642577174678
Elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLÜM İLE BURUN BURUNA GELDİ
Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.