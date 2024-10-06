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Üniversite sistemi değişiyor! Tek alanda eğitim verilecek

Cumhurbaşkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka haline getirilmesi için yeni eylem planı masaya yatırıldı. Tek alanda eğitim önerisi hayata geçerse hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 07:40, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 07:43
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Üniversite sistemi değişiyor! Tek alanda eğitim verilecek

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Türkiye'de yükseköğretim kurumlarındaki eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK'ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada marka haline gelen üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye'de de uygulanması üzerinde duruldu. Bu konuda farklı öneriler masaya yatırıldı.

MARKA HALİNE GELECEK

Edinilen bilgilere göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması kararlaştırıldı. Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka haline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor. Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olmayacak. Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak. Bir anlamda belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması sağlanacak.

Toplantıya katılan kaynaklar "Dünyadaki sayılı üniversitelerde de sistem böyle işliyor. Türkiye'deki üniversitelerin kalitesinin artırılması ve yeni bir yapıya ihtiyaç var. Bir üniversitede hem teknik eğitim hem sosyal bilimler olmamalı. Belli üniversitelerde ihtisaslaşma yoluna gidilecek. Müfredatlar da ona göre belirlenecek" dedi.

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