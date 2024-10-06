Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Özel hastaneler hemşire bulamıyor!
Özel hastaneler hemşire bulamıyor!
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Üniversite sistemi değişiyor! Tek alanda eğitim verilecek
Üniversite sistemi değişiyor! Tek alanda eğitim verilecek
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi

Fransa'da Gazze ve Filistinlilere destek veren üniversitelere baskı yapan İsrail yandaşları şimdi de Türkiye'den bir üniversiteyi hedef aldı. Avrupa Parlamentosu'nun 6 Fransız üyesi milletvekili Gazze'ye destek verdiği ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye "şehit" dediği gerekçesiyle Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne "Erasmus desteğinin" kesilmesini istedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 08:00, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 08:16
Yazdır
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken, Fransa'da 6 milletvekili inanılmaz bir mektup kaleme aldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinden sonra sosyal medya hesabı X üzerinden başsağlığı paylaşımı yapan Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeymus Demir'in şehit Heniyye ile ilgili paylaşımları gerekçe gösterildi. Türkiye'de İslam adını taşıyan tek eğitim kurumu olan üniversitenin çalışmalarını 'terörizmi yücelten ve antisemitizmi teşvik eden' olarak nitelendiren 6 milletvekili, AB Komisyonu'na gönderdiği mektupta, "Bu üniversiteye tahsis edilen Avrupa fonlarının ödemesini ne zaman askıya almayı planlıyorsunuz?" diye sordu.

İŞTE O 6 İSİM
Aralarında 2014'ten beri Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Aileden Sorumlu Bakan Nadine Morano başta olmak üzere François Xavier Bellamy, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, Christophe Gomart, Celine Imart olmak üzere 6 vekil, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında üniversiteye verilen desteklerin kesilmesini istedi.

AVRUPA İLKELERİNE AYKIRIYMIŞ
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'a hitaben yazılan mektupta, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında, yöneticilerinin en temel Avrupa ilkelerine tamamen aykırı açıklamalarda bulunduğu bir yabancı üniversiteyi entegre ettiği ve finanse ettiğine dikkat çekilerek, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sayın Erdoğan'ın rejimi tarafından kurulmuş olup, Rektör Demir tarafından yönetilmektedir. Bu İslam ilahiyatı profesörü, intifadaya çağrıda bulunmak, Avrupa Birliği tarafından resmi olarak terör örgütü olarak tanınan Hamas'ı 'direnişinde' desteklemek ve İsrail'i 'dünyanın tanık olduğu en kötü katliamların sorumlusu' olarak suçlayarak düzenli olarak söz almıştır" denildi. Üniversitenin sözde 'terörizmi yücelten ve antisemitizmi teşvik eden' bu açıklamalara rağmen, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programına katılımını yeni doğrulandığına işaret edilen mektupta, "Avrupa'nın Gaziantep Üniversitesi'nin sorumluluğu altında birkaç Avrupa üniversitesini içeren bir araştırma projesine 250 bin euro tutarında finansman sağladığı da yakın zamanda duyurulmuş, ayrıca bu kuruluşun Avrupa Dayanışma Birliği (ESC) programına katılımı da açıklanmıştır. Komisyonun, terörist bir hareketle bağlantılı İslamcılar tarafından yönetilen bir kuruma desteğini onaylaması, en basit ifade ile şoke edici ve tahammül edilemez" denildi.

AYRILIKÇILIĞI YAYIYORLAR İDDİASI
Üniversitenin kadın ve erkek arasındaki eşitlik gibi Avrupa Birliği değerlerine temelden karşı olduğunu savunan mektupta, "Bu nedenle, Avrupa'yı yok etmekle tehdit eden güçlere, İslamcılığı, antisemitizmi ve ayrılıkçılığı ülkelerimize kadar yayarak görünürlük ve kaynak sağlamaktadır. Bu İslami üniversitenin finanse edilmesi, Erasmus+ üniversite değişim programına ciddi bir müdahale niteliğindedir. Bu program, Avrupa'daki öğrencilerin, yüksek öğrenim sürecinde, eğitimsel, profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa gençliğinin böyle bir tehlikeye atılması kabul edilemez bir hatadır" denildi. Mektupta, Gazze İslam Üniversitesi veya Al Sharg Forum STK'sının finansmanından sonra, uluslararası İslamcı ağlarla siyasi olarak bağlantılı derneklerin Avrupalı kurumlarla düzenlenen etkinliklerin ardından bu durumun, demokratik sistemlere yönelik düşmanca müdahaleler riski konusunda ek bir uyarı teşkil ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hakkında Fransız basınında makaleler yer aldı. Makalelerde yine Gazze hazımsızlığı gözler önüne serildi.

AYBİKE EROĞLU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber