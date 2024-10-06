Özel hastaneler hemşire bulamıyor!

Özel hastanelerde hemşire krizi yaşanıyor. 50 bin hemşirenin çalıştığı özel hastanelerde 30 bini aşkın hemşire ihtiyacı bulunuyor. Bu durum yetişmiş tecrübeli hemşirelerin maaşlarını katlıyor. Rekor maaşlara transfer olan bazı hemşirelerin maaşı doktorları geçti.



GÜNLÜK 15 BİN TL

Hemşire sıkıntısı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çığ gibi büyüyor. Almanya, İspanya ve Portekiz'de hemşire yetersizliği sebebiyle kapanan hastaneler bile var.

Pandemi, kamudaki şartların daha iyi olması, yeni bir sektör yaratan sosyal medyada oldukça revaçta olan evde sağlık hizmeti adı altında hizmet veren oluşumlar, günlüğü 5-15 bin TL arasında olan, 'ebeveyn danışmanlığı' hizmeti veren yeni doğan bebek hemşirelerinin artışı özel hastanelerin hemşire bulma sıkıntısını katlıyor.

Öyle ki özeller hemşire bulamazken günlük 5-15 bin TL'ye yeni doğan bebek için ebeveyn danışmanlığı veren hemşirelerden randevu alabilmek için 1 yıl beklemek ve referans bulmak gerekiyor.

MAAŞLARI ARTIRIYORLAR

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerde hemşire sayısının yetersiz olduğunu belirterek, "Sorun çok ciddi. Özel hastanelerde hemşireler 25-40 bin TL arasında maaş alıyor, kamuda ise 40 bin TL'nin altında maaş almıyor, cumartesi- pazar ve bayram günlerinde de çalışmıyorlar.

Özelde durum böyle değil" dedi. Son günlerde özel hastanelerde hemşire maaşlarında anlamlı artışlar yapılmak zorunda kalındığını vurgulayan Bahat, bazı özel hastanelerdeki yetişmiş, tecrübeli hemşirelerin maaşlarının doktor maaşına yakın seviyeye geldiğini söyledi.



ÜNİVERSİTELER DE BULAMIYOR

Özellikle sağlık turizmi yapan ve muayenehane açan 12 binden fazla doktorun da sektörden hemşire çektiğinin altını çizen Bahat, "Sağlık Bakanı'mız Sayın Kemal Memişoğlu sıkıntılarımıza çok hakim. Sektörde yangın var. Üniversite hastaneleri de hemşire bulma sıkıntısı yaşıyor.



İyi maaş veremiyorlar. Çok iyi yetiştirdikleri hemşirelerini kaybediyorlar" dedi. Bahat, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Evde sağlık hizmeti verdiğini iddia eden birçok şarlatan var. Böyle bir piyasanın olması beni dehşete düşürüyor. Halkın sağlığıyla oynuyorlar. Denetlenmeli ve ceza almalılar."

TEKNİKER ÇALIŞTIRIYORLAR

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, çalışma saatlerinin fazlalığı ve düşük maaşlara dikkat çekerek, "Özel hastanelerin hemşire bulamamasının temel sebebi de bu. Şu anda 100 bin hemşire atama bekliyor" dedi.

Hemşire sorununun daha çok büyükşehirlerde olduğunu belirten Özbaş, şöyle devam etti: "Büyükşehirlerde düşük maaşlarla geçinmek mümkün değil. Pek çok özel hastane, yasal olmamasına rağmen hemşire yerine tekniker ya da biyoloji mezunları hemşire gibi çalıştırılıyor."

KAMUDA DA YETERSİZ

Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise kamuda da hemşire sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Şehir ve kamu hastaneleri açıldıkça her geçen gün hemşire ihtiyacının arttığını ifade eden Doğan, "Sadece Türkiye değil dünyada da hemşire bulma sıkıntısı yaşanıyor.



2022 verilerine göre kamuda 154 bin 420 hemşire çalışıyordu. Bu sayı 2023'te 177 bin 767 oldu. Yine de yeterli değil. Hemşirelerde ve paramediklerde de atama olmalı. Yakın zamanda yeni atamalar yapılacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MERVE BİLKAY



