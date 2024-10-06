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Bankalar konut kredisinde indirime gitti

Konut satışlarındaki canlanma bankaları harekete geçirdi. Ziraat Bankasının ardından Akbank da konut kredisi faiz oranlarında düşüşe giderek, vade süresini uzattı. Sektör temsilcileri bu tür adımların piyasayı hareketlendireceğini belirtiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 09:16, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:15
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Bankalar konut kredisinde indirime gitti

Uzun bir süredir kötü bir tablo ile anılan konut sektöründe temmuz ayı itibarıyla satışlarda artış görüldü. Bu olumlu hava ağustos ve eylül aylarında da devam etti. Türkiye genelinde temmuz ayında 127 bin, ağustosta 134 bin, eylülde ise 147 bin adet konut satıldı. Satışlardaki hareketlenme; yüzde 25 kira zam sınırının kalkması ile yatırımlık konuta olan talebin artması, konut fiyatlarının yükseleceği beklentisi ve mevduat faizlerinin cazibesini yitiriyor olmasından kaynaklandı. Konut üreticilerinin uygun ödeme şartlarına sahip kampanyalarıyla desteklenen süreç, kenarda birikimi olanları harekete geçirdi. Böylece uzun bir aradan sonra satışlar canlanmaya başladı. Bunun üzerine bankalar da konut kredisi musluklarını açmaya başladı ve faiz indirimine gitti.

VADELER UZATILIYOR

İlk faiz indirimine giden banka Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası geçen haftalarda 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında faizleri 60 ay vade yüzde 2,89, 120 ay vade yüzde 2,79'a seviyesine çekti. Ziraat Bankasının kampanyası kapsamında 120 ay vadeyle 1 milyon lira konut kredisinin aylık taksiti 29 bin 966 lira oluyor. 10 yılın sonunda toplam geri ödeme ise 3 milyon 475 bin 928 olacak. Kamu bankası Ziraat'ın ardından özel bankalardan kampanya açıklayan ilk kurum Akbank oldu. Akbank ilk defa ev alacaklara yönelik konut kredisi faizini yüzde 2,89'a çekti. Ev sahibi olanlar için ise bu oran yüzde 3,2 olarak belirlendi. Akbank'ın 'İlk Evim Konut Kredisi' kampanyasında 60 ay vadeli 900 bin liralık kredinin aylık taksiti 31 bin 757 lira oluyor. 5 yılın sonunda toplam geri ödeme ise 1 milyon 905 bin olacak.

MARKALI KONUT TALEBİ ARTIYOR

Sektör temsilcileri, konut piyasasında hareketlenmenin devam edeceğini belirterek "Türk toplumunda yatırım denilince ilk akla gelen gayrimenkuldür. Bir süredir finansmana erişim problemi sebebiyle satışlarda düşüşler yaşandı. Ancak şimdilerde kısmı bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle markalı konutlara talep var. Piyasada birikmiş olan alım talebi yavaş yavaş açılıyor. Bu da konut fiyatlarının yükseleceği anlamına geliyor. Dolayısıyla alım yapacakların ellerini çabuk tutmalarını öneriyoruz" diyor.

KONUT KREDİLERİNDE GEVŞEME YAŞANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı. Raporda, konut ve taşıt kredilerinde sıkılaşmada sona gelindiği belirlenirken, ihtiyaç kredilerinde ise sıkılaşmanın devam ettiği beklentisi görüldü. Raporda, "2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerinde uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin biteceği, diğer bireysel kredi türlerinin standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise süreceği yönünde olmuştur" denildi.

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