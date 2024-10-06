Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek eylül ihracatına ulaştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörünün eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 3 milyar 407 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatındaki liderliğini koruyan endüstrinin toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 17,7 olarak kayıtlara geçti. Sektörün 9 aylık ihracatı ise yüzde 5,3 artışla 26 milyar 934 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay sektörün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisinde 1 milyar 355 milyon dolar, binek otomobilde 1 milyar 87 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 450 milyon dolar, çekicilerde 249 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise 199 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satım yüzde 9, Fransa'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 31, Romanya'ya yüzde 64, İspanya'ya yüzde 13, Çekya'ya yüzde 108 arttı.

Binek otomobillerde Birleşik Krallık'a yüzde 85, Fransa'ya yüzde 18, İtalya'ya yüzde 37, Polonya'ya yüzde 143, Almanya'ya yüzde 62, Slovenya'ya yüzde 156 ve İspanya'ya yüzde 54 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 74, İtalya'ya yüzde 38, Almanya'ya yüzde 54, İspanya'ya yüzde 148 artış, Fransa'ya yüzde 35, Avustralya'ya yüzde 41, Hollanda'ya yüzde 83 düşüş kaydedildi.

Çekiciler ürün grubunda ise Birleşik Krallık, Belçika ve Slovenya'ya dört haneye ulaşan ihracat artışları görüldü.

- AB ülkelerine ihracat yüzde 19 arttı

Eylülde toplam ihracattan yüzde 67,4 pay alan AB ülkelerine yapılan otomotiv ihracatı yüzde 19 artışla 2 milyar 281 milyon dolar oldu.

Sektörün geçen ay en fazla ihracat yaptığı ülke olan Birleşik Krallık'a dış satım yüzde 70 artışla 438 milyon dolara yükseldi. Sektör temsilcileri ikinci sıradaki Almanya'ya 425 milyon dolar ve üçüncü Fransa'ya 346 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Eylülde Polonya'ya yüzde 59, Slovenya'ya yüzde 106, İspanya'ya yüzde 24, Belçika'ya yüzde 34, ABD'ye yüzde 40, Romanya'ya yüzde 37, Fas'a yüzde 45 ve Çekya'ya yüzde 54 ihracat artışı yaşandı, Bulgaristan'a yüzde 38 ve İsveç'e yüzde 35 ihracat düşüşü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, "Geçen ay binek otomobillerde yüzde 40, çekicilerde yüzde 30 ihracat artışı oldu. Birleşik Krallık yüzde 70 ihracat artışıyla aylık bazda ihracatta ilk sıraya yerleşti. Slovenya'ya yüzde 106, Polonya'ya yüzde 59 ihracat artışı oldu." ifadesini kullandı.