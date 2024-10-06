Platonik aşık katliam yaptı: 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Olay, önceki gün 12.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği Fatma Özdemir'i çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından kıza yönelerek kurşun yağdırmaya devam etti.

İŞ YERİNE GİRİP ARKADAŞLARINI VURDU

Saldırgan Eren Uzuner, daha sonra çalıştığı yere giderek, iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı vurdu. Polis iş yerinin sevkiyat aracı ile kaçmaya çalışan zanlının peşine düştü. Çevre yoluna doğru ilerleyen Eren Uzuner, burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya cevap verdi. Yere bıraktığı silahı ateş aldı, bir polis ayağından vuruldu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fatma Özdemir, S.D., N.Ç.K. ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Fatma Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ARDINDAN PLATONİK AŞK ÇIKTI

İddiaya göre, saldırgan Eren Uzuner'in, bir süredir Fatma Özdemir'e platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı öne sürüldü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Eren Uzuner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.