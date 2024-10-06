Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı

Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı

Kastamonu Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kaan Yusuf Odacı'nın öğretmeninin desteğiyle geliştirdiği taşınabilir hava ölçüm cihazı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 14:07, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 14:08
Yazdır
Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı

Öğretmeni Enes Yüksel ile hava kirliliğini anlık olarak ölçebilen bir sistem geliştirmek için çalışma yapan Odacı, üzerinde sensörlerle ölçüm yapan, yapay zeka desteğiyle anlık veri analizi yapabilen prototip geliştirdi.

Basit bir kurulumla çalışan, internet üzerinden anlık veri sunabilen, taşınabilir boyuttaki cihaz ile TEKNOFEST'e katılan Odacı, İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışması'nda hava ve iklim kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde projeyi anlatan öğretmen Enes Yüksel, prototipin yapay zeka desteğiyle hava ölçümü yaptığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Sürekli İzleme Merkezleri'nden alınan 13 yıllık veriyi kullandıklarını, bu verileri analiz ederek yapay zekayla havanın durumunun belirlendiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu cihazla hava kalitesini etkileyen çeşitli gazların ölçümünü yapıyoruz. Aynı zamanda havayı kirleten partikülleri tespit eden sensörler de taktık. Prototipten elde edilen hava değerleri sonucunda hava kalitesi endeksini çıkarttık. Projemiz mobil olacak şekilde tasarlandı. Yani bir dizüstü bilgisayar ve elektrik enerjisi bulunan her yerde hava kalitesi ölçümü yapılabiliyoruz."

- "Altın bir plaketle memleketime döneceğim"

Öğrenci Kaan Yusuf Odacı ise cihazın yapay zekayla çalıştığını söyledi.

Mini hava ölçüm cihazının güzel çalıştığını ve yapay zekayla anlık analiz ve veri işleme yapabildiğini belirten Odacı, "Bulunduğunuz ortamdaki havanın hem kalitesini hem de sağlığa nasıl etki ettiğini çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Ödülümü Cumhurbaşkanından aldım. Altın bir plaketle memleketime döneceğim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber