Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç

Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü öğrencileri motor ve batarya sistemlerinde yerli ürün kullandıkları, tam şarjla 100 kilometre gidebilen elektrikli otomobil yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 14:45, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 14:55
Yazdır
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde ziyaretçilerin dikkatini çeken projeler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü öğrencilerinin tasarladığı, TEKNOFEST'te yerli ürün ve performans kategorilerinde birincilik elde eden elektrikli araç da yer alıyor.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde hazırlanan, motor ve batarya sistemlerinde yerli ürünler kullanılan araç, tam şarjla 100 kilometre gidebiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Bölümü öğrencilerden Osman Abdullah, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarda yerli üretime özen gösterdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'te ödül almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Abdullah, "TEKNOFEST olmazsa biz öğrenciler kendimizi geliştirecek alanlar bulmakta zorlanabilirdik. Bu şartların sağlanması sektöre vasıflı mühendisler olarak çıkmamızı sağlıyor. Bu bizim için çok önemli. Sadece derse girerek mühendis olunmaz. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar bize örnek oluyor. Burada öğrendiklerini girişim olarak yapan arkadaşlarımız var. Bunlar da bize örnek olan çalışmalar." diye konuştu.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını anlatan Abdullah, TEKNOFEST alanında sergilenen araçlarının ziyaretçilerin beğenisini kazandığını dile getirdi.

Abdullah, bundan sonraki süreçte takım olarak uluslararası alanda kendilerini ve Türkiye'nin gücünü göstermek için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber