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İzmir'deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş

İzmir'de sağanak yağış sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü olaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, mazgalın hemen altında yer alan elektrik kablosunun koruyucu borusunun iptal edildiği tespitine yer verildi. Bilirkişi, koruyucu borusu iptal edilen kablonun, mazgalın baskı yapmasıyla izolasyon özelliğini yitirdiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 15:50, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:02
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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, bir grup avukatın talebi sonrası delil tespiti amacıyla hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

İzmir'de bir grup avukatın, sorumlu kurumların tespiti amacıyla İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine 18 Temmuz'da yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan rapor, tamamlandı.

Dosyaya eklenen raporda "enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo derinliğinin yaklaşık 15 santimetre olduğu, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu" ifadelerine yer verildi.

Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümünün üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçtiğini, olayın unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Olay ve hukuki sürecin ardından çok sayıda kişinin benzeri olayları yaşadığına ilişkin başvurularda bulunduğunu ileri süren Ülkü, sorun olan veya olma olasılığı bulunan tüm sokak ve caddelerde elektrik tesisatı ve kabloların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

- Olay ve hukuki süreç

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının ardından İZSU Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketi üst yöneticilerinin de bulunduğu 13'ü tutuklu 42 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı. Bir grup avukat ise sorumlu kurumların tespiti talebiyle İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş, yeniden bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

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