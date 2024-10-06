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Ortopedi servisinde tabancayla vurulan hasta öldü, şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Efe Acar (22) tarafından ortopedi tedavisi gördüğü hastanedeki odasında tabancayla vurulan Emrah İmamoğlu (37) hayatını kaybetti. Yakalanıp, gözaltına alınan Acar ise tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 16:01, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:05
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Olay, dün akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Ortopedi servisinde tedavi gören Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen Efe Acar'ın tabancalı saldırısına uğradı.

Hastanede panik yaşanırken, şüpheli Acar saldırının ardından kaçtı. Yaralanan Emrah İmamoğlu, ameliyat edildi. Ameliyatın ardından İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İmamoğlu, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Acar'ı ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Efe Acar, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi'ne getirilen Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan Emrah İmamoğlu'nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun hastanede uğradığı saldırının bu olayla ilgisi olup, olmadığı araştırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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