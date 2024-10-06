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Yıkılan Ebrar Sitesi davasında 8 kamu görevlisine soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin davasında 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 16:14, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:15
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Yıkılan Ebrar Sitesi davasında 8 kamu görevlisine soruşturma

Kahramanmaraş Valiliği, depremde 76 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi K Blok'un yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdi. İznin ardından 8 kamu görevlisi hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi'nde yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti. Sitede, K Blok'ta ise 76 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. K Blok'un yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuksuz 7 kişi hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, kamu görevlilerinin dosyaları ayrıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatmak için Valilikten soruşturma izni talep etti.

Talep üzerine İl İdare Kurulu Müdürlüğü inceleme yaptı. İnceleme sonunda Mimar Mehmet Dişçeken, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, İmar İşleri Müdürü Harita Mühendisi Fahri Yiğitoğlu, İnşaat Mühendisi Fatih Diş, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, İnşaat Mühendisi Melike Özdemir, Makine Mühendisi Çetin Hurşitoğlu ve İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu'nun 'Afet Bölgesi'nde yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği' hükümlerine aykırı davranıp görevini yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği, kusur ve sorumlulukları bulundukları gerekçesiyle soruşturma izni verilmesi, diğer 3 kişi hakkında ise soruşturma izni verilmemesi gerektiği yönünde rapor hazırladı.

Raporu inceleyen Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. İznin çıkmasının ardından 8 kamu görevlisi hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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