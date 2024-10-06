FETÖ hükümlüsü, sahte İsviçre kimliğiyle yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şemsettin Coşkun'un Marmaris'te olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

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