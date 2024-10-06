Aracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira ceza
Kayseri'de trafikte kapısı açık seyreden otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira ceza kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 17:40, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:41
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafikte kapısı açık seyreden otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden "kapısı açık seyreden araç" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 32 bin 177 lira ceza uygularken, otomobil otoparka çekildi.