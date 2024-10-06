MSB'den 'Ateş Serbest-2024' faaliyetine ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 19:20, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 19:23
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.
Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen Ateş Serbest-2024 Faaliyeti devam ediyor. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü ise 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.#AteşSerbest 🇹🇷. pic.twitter.com/YoPV3SzjPPT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024