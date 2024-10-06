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Orman ekiplerine yardıma giderken devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Muğla'da orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere kendi kamyonu ile bölgeye giderken kaza yapan Arif Zeybek hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 20:14, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:15
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Orman ekiplerine yardıma giderken devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde, Arif Zeybek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre frenin boşalması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Zeybek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeybek'in kendi kamyonuyla orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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