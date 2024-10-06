Galatasaray milli araya namağlup giriyor

Sezonun ilk beş maçında galibiyet alamayan Alanyaspor ise son 2 rakibini yenmişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti. Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi.

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi.

81' Mauro Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Kerem Demirbay da Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

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