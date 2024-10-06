Tramvay ile ambulans çarpıştı! Yaralı sağlık çalışanları var

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
'Kadına şiddet uygulayanlara nefes aldırmayacağız'
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Ana sayfaHaberler

Tramvay ile ambulans çarpıştı! Yaralı sağlık çalışanları var

Samsun'da tramvay ile ambulans çarpıştı. Feci kazada 3'ü ambulansta, 1'i tramvayda olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 22:13, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:14
Yazdır
Tramvay ile ambulans çarpıştı! Yaralı sağlık çalışanları var

Samsun'da tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 3'ü ambulansta, 1'i tramvayda olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.

AMBULANS KALP KRİZİ VAKASINA GİDİYORDU

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait vatman Sinan E. idaresindeki tramvay, 112'ye ait İbrahim Ceylan yönetimindeki 55 AJH 197 plakalı ambulansla çarpıştı. Ambulansın kalp krizi vakasına gittiği öğrenildi.

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans şöförü İbrahim Ceylan ile ambulansta görevli Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazaer ile tramvayda yolcu olarak bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Mehmet Eşici yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"PATLAMA SESİ GELDİ, DEPREM OLDU SANDIM"

Ambulansın Fuariçi'ndeki düğün salonunda bir kalp krizi vakası ihbarı üzerine olay yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaralı Mehmet Eşici, "Tramvayın ön tarafındaydım. Büyük bir patlama sesi geldi, deprem oldu sandım" dedi.

Tramvay ile ambulans çarpıştı! Yaralı sağlık çalışanları var - 3. Resim

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber