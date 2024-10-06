Samsun'da tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 3'ü ambulansta, 1'i tramvayda olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.

AMBULANS KALP KRİZİ VAKASINA GİDİYORDU

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait vatman Sinan E. idaresindeki tramvay, 112'ye ait İbrahim Ceylan yönetimindeki 55 AJH 197 plakalı ambulansla çarpıştı. Ambulansın kalp krizi vakasına gittiği öğrenildi.

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans şöförü İbrahim Ceylan ile ambulansta görevli Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazaer ile tramvayda yolcu olarak bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Mehmet Eşici yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"PATLAMA SESİ GELDİ, DEPREM OLDU SANDIM"

Ambulansın Fuariçi'ndeki düğün salonunda bir kalp krizi vakası ihbarı üzerine olay yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaralı Mehmet Eşici, "Tramvayın ön tarafındaydım. Büyük bir patlama sesi geldi, deprem oldu sandım" dedi.

Tramvay ile ambulans çarpıştı! Yaralı sağlık çalışanları var - 3. Resim

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.