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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 6 Ekim 2024 Pazar akşamı ekrana geliyor. İzlenme rekorları kıran yarışmada bu hafta 19 yaşındaki doğuştan engelli Ramazan Çulha 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırıyor.

Haber Giriş : 06 Ekim 2024 22:55, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:59
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta heyecanlı anlar yaşanıyor. 19 yaşındaki genç yarışmacı Ramazan Çulha, geçen bölümde 500 bin TL'lik soruyu açtırmasının ardından bu bölümde 1 milyon TL değerindeki soruyu açtıracak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ve cevabı nedir?

1 MİLYON TL'LİK SORU RAMAZAN İÇİN AÇILDI!

Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk yaşanacak. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen programı "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha, geçen bölümde 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Kur'an-ı Kerim'de.. İşte, yarışmacının risk aldığı o soru
11. soruya doğru cevap veren Çulha, 1 milyon TL ödüllü 12'nci soruyu da açtırmaya hak kazandı. Başarısını annesine adayan Çulha," Onun için katılmıştım. Annemi gururlandırdığımı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Kim Milyoner Olmak İster'de, 13 soruyu da doğru bilen yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanacak.

İşte, 1 Milyon TL değerindeki o soru;

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Kur'an-ı Kerim'de.. İşte, yarışmacının risk aldığı o soru
Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?

A- Hz. Havva

B- Hz. Mikail

C-Habil

D-Kabil

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Kur'an-ı Kerim'de.. İşte, yarışmacının risk aldığı o soru
İşte, sorunun yanıtı;

Cevap: Hz Mikail.

BAKARA 97-98. AYET

Söyle: Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır.

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