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Nazmi Bilgin, yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildi

Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Nazmi Bilgin yeniden seçildi. Mevcut Başkan Nazmi Bilgin ile aday Nursun Erel'in yarıştığı seçim için kurulan 7 sandıkta 705 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 403'ünü alan Bilgin, yeniden başkan seçildi. Erel ise 295 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 22:59, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:14
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Nazmi Bilgin, yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildi

ANKARA (AA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Nazmi Bilgin yeniden seçildi.

Gazeteciler Cemiyetinin Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Mevcut Başkan Nazmi Bilgin ile aday Nursun Erel'in yarıştığı seçim için kurulan 7 sandıkta 705 oy kullanıldı.

Kullanılan oyların 403'ünü alan Bilgin, yeniden başkan seçildi. Erel ise 295 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in yönetim kurulu listesinde Ali Oruç, Ali Topçu, Ayhan Aydemir, Emin Özgönül, Güray Soysal, Kenan Şener, Kudret Doğandemir, Mustafa Yoldaş, Özlem Akarsu Çelik, Önder Yılmaz, Ümit Gürtuna, Yusuf Kanlı, Zeynep Gürcanlı Ürektürk yer aldı.

Onur kurulu

Onur kurulunda Can Pulak, Ertürk Yöndem, Ergin Ünal, Fethi Akkoç, İbrahim Saraçoğlu, İsmet Orhan, Mehpare Çelik, Osman Nuri Üntürk, Sencer Güneşsoy, Sökmen Baykara, Talay Ulusu'nun isimleri yer aldı.

Denetim kurulu

Denetim kurulu Abdulkadir Çağlar, Doğan Bulgun, Ertuğrul Bülent Danacı, Figen Yerlikaya Balcı, İzzet Dağıstanlı, Metiner Erdem, Murat Eralp Gürgen, Mustafa Salihoğlu, Serkan Güler, Tülay Öçten, Türkay Koç'tan oluştu.

Seçici kurul

Seçici kurulda Besim Güçtenkorkmaz, Devrim Gürkan, Göksel Bozkurt, Orhan Karadağ, Remzi Dilan, Seçil Keskin, Sedat Bozkurt, Semra Topçu, Seva Erten Ülman, Sultan Özer, Tülin Daloğlu yer aldı.

Basın meclisi ise şu isimlerdenr odluştu:

Ahmet Dirican, Ahmet Ertüm, Ahmet Temürtürkan, Ali İnandım, Ali Tartanoğlu, Alpaslan İpek, Ateş Tümer, Aytekin Polatel, Bekir Erdem, Burhan Dodanlı, Bülent Çaplı, Cezmi Sayılgan, Coşkun Kartal, Çınar Coşkunserçe, Dicle Kavak Ekmekçi, Ercan Ata, Ercan Gürses, Esat Çıplak, Faruk Bildirici, Fikret Bila, Fikret Dadaş, Gökçer Tahincioğlu, Gökhan Akengin, Gülsen Solaker, Haluk Yılmaz, Hulisi Turgut, İsa Yaşar Tezel, Kemal Bostan, Metin Balcı, Muharrem Sarıkaya, Mustafa Bozdemir, Mustafa Kadıoğlu, Necati Güngör, Nevzat Balım, Okay Göçer, Olcay Göker Aksoy, Oya Armutçu, Özkan Tamer, Saygı Öztürk, Serpil Çevikcan, Süha Örtülü, Süleyman Demirkan, Şener Mete, Taner Dedeoğlu, Tansu Polatkan, Tolga Şardan, Tunca Bengi, Turgut Er, Tümer Argın, Ufuk Baykal Ülger, Utku Çakırözer, Ülkü Kuranel, Ünsal Ünlü, Yaşar Aysev, Yaşar Seyman, Yıldız Yazıcıoğlu Özmen, Zeynel Abidin Lüle

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