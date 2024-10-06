Nazmi Bilgin, yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildi

Basın meclisi ise şu isimlerdenr odluştu:

Kullanılan oyların 403'ünü alan Bilgin, yeniden başkan seçildi. Erel ise 295 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

Mevcut Başkan Nazmi Bilgin ile aday Nursun Erel'in yarıştığı seçim için kurulan 7 sandıkta 705 oy kullanıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net