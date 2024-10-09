Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakatında komisyon üyesi olarak görev yapanlara geçici görev yolluğu ödenir mi?

Bilindiği gibi konuyla ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendinde memuriyet mahalli; "Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler;" olarak tanımlanırken;

Mezkur Kanunun "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14 üncü maddesinde ise; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur; birinci maddede yazılı kurululara ait bir vazifenin ifası maksisiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere..." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nde (Seri No:39); ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla Defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alınacağı belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2024 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; yapılan geçici görevlendirmenin memuriyet mahalli dışında olup olmadığı konusunda tereddüt yaşanması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İlinize bağlı ilgili taşra biriminden görüş alınması; geçici görev yolluğu hakkedilmesine ilişkin tereddütün ise mevzuat ile fili/somut durum birlikte ele alınarak Müdürlüğünüz tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR