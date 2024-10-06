Ölümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçtı

Konya'nın Meram ilçesinde sokak üzerinde yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki genç kıza, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.