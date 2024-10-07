7 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluşacak.

(Düzce/12.00/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler" gündemi ile gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arsuz'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İskenderun'da İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından halk buluşmasına katılacak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile toplantı yapacak.

(Hatay/10.00/14.00/14.30/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Nevşehir/14.00/18.20)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te bulunan Tuzla Uluslararası Havalimanı'nda kurdele kesimine katılacak ve basın toplantısı düzenleyecek, sel bölgesi ile Saraybosna'da ziyaretlerde bulunacak.

(Tuzla/Saraybosna)

3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanını yapacak.

(İstanbul/18.30)

2- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg takımını ağırlayacak.

(Giresun/18.00)

3- Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00)