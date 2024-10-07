Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündemini Orta Vadeli Program oluşturacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 07:25, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 06:22
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün saat 10.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.
Toplantı "Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler" gündemi ile gerçekleştirilecek. Toplantıda, enflasyonla mücadele ve ekonomideki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.