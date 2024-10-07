Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Toplantı "Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler" gündemi ile gerçekleştirilecek. Toplantıda, enflasyonla mücadele ve ekonomideki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net