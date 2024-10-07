Meteoroloji ve valilikten birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için sarı kodlu uyarı yaparak yerel kuvvetli sağanak yağış beklediğini açıkladı. 12 Ekim'e kadarlık bir zamanı kapsayan hava tahminlerine göre, özellikle bugün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji, yalnızca İstanbul değil, ülke genelinde de hava durumunda değişiklikler olacağını açıkladı.
Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de de pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerde birkaç derece azalacak. Ancak bu düşüşün genel sıcaklıkları çok fazla etkilemeyeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeyde yağışla birlikte 2-4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kuzeybatı kesimlerde ise rüzgarın kuzeyden esmesi öngörülüyor.
İstanbul'da sağanak yağış saat kaçta başlayacak?
Meteoroloji radarına göre İstanbul'da önümüzdeki 2 saat içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle saat 19.30'a kadar yağışların etkisini artıracağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.
İstanbul Valiliği: Tedbirli olun
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Meteoroloji'nin verilerini paylaşarak, şehirde önümüzdeki saatlerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Ani sel, su baskını ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olun" denildi.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu
KARS °C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık