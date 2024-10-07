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Şırnak'ta 'Gürz-18' operasyonu: Terör inleri yerle bir edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen 'Gürz-18' operasyonları sonucunda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 08:50, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:49
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Şırnak'ta 'Gürz-18' operasyonu: Terör inleri yerle bir edildi

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde "Gürz-18" operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Cudi dağında hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatının ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlar sonucu: 10 M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 PKM makineli tüfek, 12,7 mm uçaksavar, 2 RPG-7 roketatar silahı, zagros keskin nişancı silahı, dragunov keskin nişancı silahı, AK-47 piyade tüfeği, 5 TM 62 M anti tank mayını, 123 roketatar mühimmatı, 600 uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 hafif silah mühimmatı, 8 81'lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi."

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı." ifadesini kullandı.

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