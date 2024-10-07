Samsun'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 08:59, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:05
Samsun-Ordu kara yolunda Rüstem G. idaresindeki otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.
Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki 5otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.
Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.