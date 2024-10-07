Samsun'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki 5otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.

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