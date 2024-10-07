Fahiş fiyat uygulayan marketlere 1 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı haksız kazançla mücadele kapsamında fahiş fiyat uygulayanlara geçit verilmediğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektöründe muhtemel fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır." denildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilmekte ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin TL ila 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.