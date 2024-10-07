Konya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 09:41, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:42
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.