'Evde tütün sarma' ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı

Recai Kutan hayatını kaybetti
Recai Kutan hayatını kaybetti
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar belli oldu
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar belli oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da pazartesi trafiği
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
KOBİ'de 'takip' büyüyor
KOBİ'de 'takip' büyüyor
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Altın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Tarım Bakanlığından yeni adım, artık satılamayacak
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
Türkiye Buluşmalarından ilginç sonuçlar çıktı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Üniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araç
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Firari hükümlü, yakınlarıyla polise saldırdı
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Özgür Özel'den milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Vahşi cinayetlerin görüntülerinin paylaşılması hakkında suç duyurusu
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Bankalar konut kredisinde indirime gitti
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Yargıtay 'midesiz' sözcüğünü hakaret saymadı
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
Ev sahibi artık 'müşteri' seçiyor! O meslek grubuna kiralık ev yok
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
İsrail yandaşları abarttı: Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Mağdur sayısı hızla artıyor! Banka dolandırıcılığını dünya nasıl çözdü?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Evde tütün sarma' ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı

Sarmalık kıyılmış tütünün içime hazır hale getirilip, satışı yasak olmasına rağmen 'Evde tütün sararak para kazanma' başlığıyla internette yer alan ilanların çoğalması dikkati çekti. Yasaktan habersiz kadınların, ek kazanç düşüncesiyle ilgi duyduğu 'evde tütün sarma' işi ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 09:54, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:32
Yazdır

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2018'de 33 bin 369 ton olan gümrüklerde el konulan tütün miktarı, bu yıl ocak- ağustos döneminde 100 bin 393 tona yükseldi. Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı dönemde 247 milyon 880 bin 943 lira değerinde sigara, puro, tütün, sigara kağıdı ve fitrenin kaçak yollarla ülkeye girişini engelledi. 15 yaş üstü nüfusun yüzde 27,6'sının sigara kullandığı Türkiye'de, tütün dükkanlarında da kıyılmış tütünün yanı sıra sigara kağıdı, filtre, tabaka ve nargile tütünü de satılıyor. Tiryakiler, tütünü ellerinde sararak ya da tek sarım yapabilen makine kullanarak içime hazır hale getiriyor.

Diğer yandan sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulup veya yaprak sigara kağıdına sarılarak satışa sunulması yasak. Yasağa rağmen tütün dükkanlarında açık sigara satışı yaygınlaştı. Dükkanlarda genellikle paket başı ücretle kadınlar tarafından makine ya da elle sarılan açık sigaralar satışa sunuluyor.

'TÜTÜNÜ SATIŞA HAZIR HALE GETİRMEK YASAK'

Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış, kaçak tütünü satışa hazır hale getirmek için emek harcayan, yaptıkları iş ve kazancın yasa dışı olması nedeniyle suç işlediğinden habersiz kadınlara yönelik ilanlarda son dönemde artış oldu. Kadınlar, 'Evde tütün sararak para kazanma' gibi ilan başlıklarıyla sosyal medyada dolandırıcıların hedefi haline geldi.

KADINLAR MAĞDUR OLUYOR

Evde tütün sarma işi ilanına başvuranlar, ilanı veren kötü niyetli kişilerin başlangıç ücreti olarak talep ettiği parayı gönderiyor ya da sardığı paket ücretinin ödenmemesiyle mağdur oluyor. Bazıları da banka aracılığıyla hesap numarasına gönderdiği az miktarda para sonrası görüşmelerde mağdurların kişisel bilgisini edinip, para aklama amacıyla kullanıyor.

'HAPİS CEZASI' UYARISI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "İnternette tütün sarma ilanları görüyoruz. Mağdurlar, ilk etapta belli bir ücret ödenmesi için IBAN numarasını gönderiyor. Bir süre sonra 'cihazlarımızı gönderip, tütün sararak para kazanacaksınız' söylemiyle kandırıp, kişisel bilgilerine ulaşıyor. Tütün sarma işi, bir suçtur. 3-5 yıl hapis cezası var. Bu işi yaparak hem suçlu hem de dolandırıcıların mağduru olmayın. Bu ilanlar şikayet edilsin. Tütün sarma işinin yasa dışı olduğunu bilmeden ek gelir amacıyla bu ilanlara itibar ediliyor. Kulaktan dolma, 'komşu yapıyor, kazanıyor' gibi söylemlerle ilanlara ilgi duyuluyor. Kaçak kıyılmış tütünü satış için içime hazır hale getirmek suçtur" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber