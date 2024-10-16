İDDK: Bir tarih belirterek emekli olmak isteyen memur belirttiği tarihten önce talebini geri alabilir

Maddi Olay:



Davacının 03/04/2019 tarihinde 60 günlük yıllık izne ayrıldığı, aynı tarihte verdiği dilekçe ile 03/06/2019 tarihinden itibaren emekliye ayrılma isteğinde bulunduğu, ancak 09/04/2019 tarihinde Aksaray Valiliği gelen evrak kaydına giren dilekçe ile emeklilik dilekçesinin Belediye Başkanınca zorla imzalatıldığı, emekli olmak istemediği ve bu nedenle gereğinin yapılması isteminde bulunulduğu,



Davacının emeklilik talebinin Gülpınar Belediye Başkanının 24/04/2019 tarihli onayı ile uygun görüldüğü,



Davacının 09/05/2019 tarihli dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettiği ve emeklilik dilekçesinin işleme konulmamasını istediği,



Davalı idarenin emeklilik işlemlerinin yapılması talebinin, Sosyal Güvenlik Kurumunun 22/05/2019 ve 29/05/2019 tarihli işlemleri ile henüz emekliliğe esas tarih olan 03/06/2019 tarihi gelmediğinden bahisle reddedildiği,

29/05/2019 tarihinde davacı tarafından Gülağaç Kaymakamlığına yapılan başvuru ile emeklilik işlemlerinin durdurulması istemiyle Belediyeye iadeli taahhütlü posta gönderilmesine karşın davalı idarece söz konusu tebligatın alınmadığı,

İlk derece mahkemesi: Belirttiği tarihten önce emeklilik hakkından vazgeçebilir



5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 26. maddesi uyarınca, emeklilik işlemleri, kurum amirinin onayı ile tekemmül etmekle birlikte, aynı Kanun' un 39. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, belirli bir tarih belirtilmek suretiyle yapılan emeklilik taleplerinde, emeklilik işleminin, emeklilik onayında belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olması karşısında, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce bu taleplerinden vazgeçebileceklerinin kabulü gerekir.

Danıştay Daire Kararı: emekliye sevk işleminin, yaş haddi, sicil, disiplin, re'sen emeklilik gibi istisnai hükümler haricinde, esas itibarıyla kamu görevlisinin iradesine bırakıldığı; isteğe bağlı emeklilik uygulamasının özelliği nedeniyle, emekliye sevk onayıyla birlikte ilgilinin emekli statüsüne girdiği, istek üzerine tesis edilen emekliye sevk işleminin, ilgilinin isteğindeki değişiklik nedeniyle geri alınmasının statü hukuku ile bağdaşmayacağı; bu durum karşısında davacının emeklilik talebinin kurumun en yüksek amirince onaylandığı 24/04/2019 tarihinden sonra verilen emeklilikten vazgeçme dilekçesi, emeklilik statüsünün sona erdirilmesi ve tekrar Devlet memuru statüsünü kazanması sonucunu doğurmaz.

İstinaf kararında ısrar etmiş İDDK'da onaylamıştır.

T.C.



DANIŞTAY



İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU



Esas No: 2023/2614



Karar No: 2024/142

İSTEMİN KONUSU:



. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:



Dava konusu istem:

Aksaray ili, ... Belediye Başkanlığında yazı işleri müdürü olarak görev yapan davacının, emeklilik dilekçesinin 03/06/2019 tarihi itibarıyla işleme alındığı ve emeklilik başvuru işlemlerinin başlatıldığı yönündeki 03/06/2019 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:



. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 26. maddesi uyarınca, emeklilik işlemleri, kurum amirinin onayı ile tekemmül etmekle birlikte, aynı Kanun' un 39. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, belirli bir tarih belirtilmek suretiyle yapılan emeklilik taleplerinde, emeklilik işleminin, emeklilik onayında belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olması karşısında, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce bu taleplerinden vazgeçebileceklerinin kabulü gerektiği; buna göre, isteği üzerine emekliye ayrılması uygun görülen davacının, emekli olmak istediği 03/06/2019 tarihinden önce müteaddit defa emeklilik talebinden vazgeçtiğini bildiren dilekçeler vererek emekli olmak istemediğini, dilekçesinin işleme konulmamasını talep ettiği anlaşıldığından emeklilik dilekçesinin işleme alınmaması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:



. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:



Danıştay Onikinci Dairesinin 16/112022 tarih ve E:2021/87, K:2022/5547 sayılı kararıyla; emekliye sevk işleminin, yaş haddi, sicil, disiplin, re'sen emeklilik gibi istisnai hükümler haricinde, esas itibarıyla kamu görevlisinin iradesine bırakıldığı; isteğe bağlı emeklilik uygulamasının özelliği nedeniyle, emekliye sevk onayıyla birlikte ilgilinin emekli statüsüne girdiği, istek üzerine tesis edilen emekliye sevk işleminin, ilgilinin isteğindeki değişiklik nedeniyle geri alınmasının statü hukuku ile bağdaşmayacağı; bu durum karşısında davacının emeklilik talebinin kurumun en yüksek amirince onaylandığı 24/04/2019 tarihinden sonra verilen emeklilikten vazgeçme dilekçesi, emeklilik statüsünün sona erdirilmesi ve tekrar Devlet memuru statüsünü kazanması sonucunu doğurmayacağından, davacının emeklilikten vazgeçme talebinin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:



. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 26. maddesi hükmü karşısında, emeklilik işlemlerinin kurum amirinin onayı ile tekemmülünden sonra, emeklilik isteğinden vazgeçmek mümkün değilse de, idarenin Devlet memurunun sahip olduğu emeklilik hakkını istediği zaman kullanmasına imkan tanıması ve belli bir tarih belirtmek suretiyle isteğe bağlı olarak emeklilik talebinde bulunan Devlet memurunun, bu tarihten önce emeklilik hakkını kullanmaktan vazgeçebileceğinin gözetilerek kişinin emekli olmak için belirttiği tarihten önce emeklilik işlemlerinin tekemmül ettirilmemesinin gerektiği;



Buna göre, davacının 03/04/2019 tarihinde 60 günlük yıllık izne ayrıldığı, aynı tarihte verdiği dilekçe ile 03/06/2019 tarihinden itibaren emekliye ayrılma isteğinde bulunduğu, ancak 09/04/2019 tarihinde Aksaray Valiliği gelen evrak kaydına giren dilekçe ile emeklilik dilekçesinin Belediye Başkanınca zorla imzalatıldığı, emekli olmak istemediği ve bu nedenle gereğinin yapılması isteminde bulunulduğu,

Davacının emeklilik talebinin Gülpınar Belediye Başkanının 24/04/2019 tarihli onayı ile uygun görüldüğü,



Davacının 09/05/2019 tarihli dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettiği ve emeklilik dilekçesinin işleme konulmamasını istediği,



Davalı idarenin emeklilik işlemlerinin yapılması talebinin, Sosyal Güvenlik Kurumunun 22/05/2019 ve 29/05/2019 tarihli işlemleri ile henüz emekliliğe esas tarih olan 03/06/2019 tarihi gelmediğinden bahisle reddedildiği,

29/05/2019 tarihinde davacı tarafından Gülağaç Kaymakamlığına yapılan başvuru ile emeklilik işlemlerinin durdurulması istemiyle Belediyeye iadeli taahhütlü posta gönderilmesine karşın davalı idarece söz konusu tebligatın alınmadığı,



Buna göre, gerek ilgili amir tarafından emeklilik talebinin uygun görüldüğü tarihten önce gerekse de emekliye fiilen sevk tarihinden önce davacı tarafından yapılan müracaatlarla emeklilik iradesinin gerçeği yansıtmadığı ve bu nedenle emeklilik dilekçesinin işleme konulmamasının talep edildiği görülmekle, davacının emekliye sevk edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:



Davalı idare tarafından, mevzuat hükümleri uyarınca emekliye sevk işleminin yaş haddi, sicil, disiplin, re'sen emeklilik gibi istisnai hükümler haricinde esas itibarıyla kamu görevlisinin iradesine bırakıldığı, isteğe bağlı emeklilik uygulamasının özelliği nedeniyle, emekliye sevk onayıyla birlikte ilgilinin emekli statüsüne girdiği, istek üzerine tesis edilen emekliye sevk işleminin, ilgilinin isteğindeki değişiklik nedeniyle geri alınmasının statü hukuku ile bağdaşmadığı, bu nedenle davacının emeklilik talebinin davalı idarenin en yüksek amirince onaylandığı tarihten sonra verilen emeklilikten vazgeçme dilekçesinin davacının emeklilik statüsünün sona erdirilmesi sonucunu doğurmayacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:



Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'NIN DÜŞÜNCESİ:



Temyiz isteminin reddi ile . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA



Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:



Danıştay dava daireleri ile bölge idare mahkemelerinin temyize tabi kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;



"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,



b) Hukuka aykırı karar verilmesi,



c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.



Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:



Açıklanan nedenlerle;



1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,



2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin... İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:.,K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,



3. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 31/01/2024 tarihinde oyçokluğu ile kesin olarak karar verildi.



KARŞI OY X- 2575 sayılı Danıştay Kanununun 25. maddesinde, idare mahkemeleri tarafından verilen nihai kararların Danıştayda temyiz yoluyla inceleneceği ve karara bağlanacağı hüküm altına alınmış, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 50. maddesinin 3. fıkrasında, Bölge idare mahkemesinin Danıştayca verilen bozma kararına uymayarak eski kararında ısrar edebileceği belirtilmiş, aynı maddenin 5. fıkrasında, Bölge idare mahkemesinin verdiği ısrar kararının temyiz denetiminin konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca yapılacağı belirtilmiş, 2575 sayılı Kanunun 38. maddesinde ise, İdari Dava Daireleri Kurulunun idare mahkemelerinden verilen ısrar kararları ile idari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceleyeceği kurala bağlanmıştır.



Diğer yandan, bir kararın ısrar kararı sayılabilmesi için bozulan önceki kararla aynı sonucu ve aynı gerekçeyi içermesi ve bozma kararı çerçevesinde yapılmış bir inceleme ve değerlendirme sonucunda yani bozma kararına uyularak verilmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde; bozma üzerine verilen karar bozulan önceki kararla aynı sonucu içerse dahi ısrar kararı olarak değerlendirilemeyecektir.



Somut olayda, temyize konu Bölge İdare Mahkemesince verilen kararda, davacının 09/04/2019 tarihinde Aksaray Valiliğinin gelen evrak kaydına giren 08/04/2019 tarihli dilekçesiyle, emeklilik istek dilekçesinin kendisine Belediye Başkanınca zorla imzalatıldığını, aslında emekli olmak istemediğini ve bu nedenle gereğinin yapılmasını istediğini bildirdiği, buna göre emekliliğe sevkinin onaylandığı 24/04/2019 tarihten önce de davacının emeklilik dilekçesinin işleme konulmaması iradesini idareye bildirmiş olduğu belirtilerek, davacının emekliye sevk edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edildiği belirtilmiştir.



Dosyanın incelenmesinden, bölge idare mahkemesinin karar gerekçesinde dayandığı ve 08/04/2019 tarihli dilekçenin Aksaray Valiliği kayıtlarına girdiği tarihin 09/04/2019 olduğunu gösterir belgelerin, dava dosyasına, davacının 19/04/2023 tarihli ek beyan dilekçesi ekinde sunulduğu, dolayısıyla anılan kayıtların Danıştay Onikinci Dairesince yapılan temyiz incelemesi sırasında dosyada bulunmadığı anlaşılmaktadır.



Bu durumda, temyize konu kararın Danıştayca bozulan ilk karar ile aynı sonucu içerdiği, ancak dosyada incelenen evraklar ve buna dayalı olarak gerekçesi itibarıyla ilk karardan farklı olduğu, dolayısıyla her ne kadar ısrar suretiyle verildiği belirtilmişse de ısrar kararı niteliğinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.



Buna göre, temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Danıştay Onikinci Dairesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

