İstanbul'da tezgahlar 7 bin 500 ton balıkla buluştu

Av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle balıkçıların denizlerdeki mesaisi yeniden başladı. Yeni av sezonunda bir ayı geride bırakan balıkçıların ağları en çok palamutla doldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) Genel Müdürü Hamdi Arpa, Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde, yeni av sezonunda geçen bir aylık süreci değerlendirdi.

Arpa, geçen yıl az olan palamutun bu yıl bol olacağı yönündeki beklentilerin karşılandığını belirterek, "Eylül ayı içerisinde balık halinde 7 bin 500 ton balık satışa sunuldu. Bunun 5 bin tonunu palamut oluşturuyor. Bundan sonraki aylarda da palamutun aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. En son palamut bolluğunu biz 2022 yılında yaşamıştık. Bu yılki rakamlar da buna yakın. Geçen yıla oranla bu yıl (eylül ayı) 20 kat daha fazla palamut satışa sunuldu." şeklinde konuştu.

Geçen ay ayrıca bin ton hamsinin tezgahlara konduğunu dile getiren Arpa, bunun büyük bir kısmının Marmara Denizi'nden avlandığını kaydederek, "Karadeniz'de hamsi bolluğu beklemiyoruz. Önümüzdeki günlerde Marmara Denizi'nde avlanan hamsileri göreceğiz. Havaların soğumasıyla belki lüferde bir miktar artış olabilir. Beklentilerimiz bu yönde." diye konuştu.

Av sezonunun başında olduklarını ve balıkçıların çoğunluğunun palamut avladığını kaydeden Arpa, havaların soğumasıyla geçen yıla benzer şekilde sardalya, istavrit gibi türlerin de tezgahlarda yerini alacağını dile getirdi.

"Palamutun tane fiyatı 85-90 lira arasında"

Arpa, denizdeki işaretlerin palamutun gelmeye devam edeceği yönünde olduğunu ifade ederek, "Yılbaşına kadar palamut bolluğu yaşayacağız. Beklentimiz bu yönde ama hamside aynı bolluğu beklemiyoruz. Geçen yıl Eylül ayında burada 5 bin ton ürün satılmıştı, bunun yüzde 60'ı hamsiydi." dedi.

Fiyatların ürün miktarıyla orantılı gittiğini aktaran Arpa, palamutun tane fiyatının 85-90 lira olduğunu, hamsinin ise az olduğu için geçen yıla oranla pahalıya satıldığını kaydetti.

Arpa, balığın az olması durumunda fiyatların yüksek seyredeceğini belirterek, gelecek aylarda daha çok balık tüketimi beklediklerini söyledi.

Gürpınar Balık Hali'ne balıkların yüzde 85-90'ının kara yoluyla geldiğini söyleyen Arpa, "Türkiye'nin her yerinde avcılık ya da yetiştiricilikle elde edilen ürünler burada satışa sunuluyor. Mesafe önemli değil, burası piyasanın oluştuğu bir yer. Buraya mutlaka balık gelir. Şu an mesela palamutların çoğu Rize, Trabzon tarafından geliyor. Her türlü balığa İstanbullu buradan ulaşabiliyor." şeklinde konuştu.

"Havaların soğumasıyla birlikte balık daha da bollaşacak"

Hale balık almaya gelen balıkçı Yılmaz Koç da bu yıl palamutun irileştiğini belirterek, "Sezonun başında palamutlar 300-400 gram geliyordu, şimdi ise 1 kilogram civarında. Havaların soğumasıyla birlikte balık daha da bollaşacak." dedi.

Balıkçı İsmail Tekel ise ilerleyen günlerde lüfer ve çinekop balığının da beklendiğini ifade ederek, "Çinekopun kilosu şu an 250 lira, bollaştığı zaman 150-170 lira arasında olur. Tekir ve barbun 300-350 lira, mezgit 150 lira, sardalyanın kilosu ise 50-70 lira civarında. Havalar soğursa balık fiyatları düşer. Geçen yıla oranla bol bir sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.