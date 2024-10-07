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Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ekim 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 12:43, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:45
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Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ekim 2024)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2470 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 37,6110'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 45,9230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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