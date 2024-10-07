Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına ilişkin, "Dünya sussa da biz adaletin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 12:50, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:52
Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"365 gündür Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, masumların feryatları semada yankılanıyor. Dünya sussa da biz adaletin sesi olmaya devam edeceğiz."