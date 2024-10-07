2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu.

Nobel Tıp Ödülü bu yıl mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi.

ÖDÜL, 2023 YILINDA MACAR VE ABD'Lİ BİLİM İNSANLARINA VERİLMİŞTİ

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verilmişti.