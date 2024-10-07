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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 196 tabanca ile silah üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 13:39, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:40
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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Pendik'te bir rezidansta silah üretimi yapıldığı, bu adresin aynı zamanda silahları saklamak için depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreste 196 tabanca, 196 şarjör, 3 bin 61 fişek, 1568 tabanca gövdesi, 446 irca yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, 60 şeffaf poşet içerisinde muhtelif sayıda silah parçası, taşlama makinesi ve matkap ele geçirildi.

9 bin 911 şüpheliye adli işlem yapıldığı

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-7 Ekim 2024 tarihleri arasında kent genelinde "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, imalatı, sevkiyatı ve ticareti" suçları kapsamında 9 bin 911 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Bu tarihler arasında 11 bin 99 tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 fişek, silah yapımında kullanılan 17 bin 780 malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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