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Hukuk mezunları atama bekliyor...

Kamuda çalışan Avukatların iş yükünün arması sebebiyle ve Adalet Bakanlığı'nın son dönemlerde kamuya atadığı Avukat sayısının geçmiş yıllara kıyasla daha az olduğunu belirten Hukuk Fakültesi mezunları bakanlıktan yeni atama müjdesi bekliyor...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 13:00, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:16
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Hukuk mezunları atama bekliyor...

2024 KPSS P3 puan türünde 90 ve üzerin puan alan adayların en çok hukuk fakültesinden adayın alması Hukuk Fakültesi mezunlarında bir beklenti oluşturdu. Bu başarının boşa gitmesini istemeyen mezunlar Adalet Bakanlığı'nın yeni bir ilana çıkmasını bekliyor...

Hukuk Fakültesi mezunları sosyal medyadan taleplerini şu şekilde sıraladı:

2024 yılında Sizlerden sesimizi duyurmanızı rica ettiğimiz hususlar şunlardır;

''Son yıllarda önüne geçilemeyecek şekilde hukuk fakültesi açılmasıyla hukuk fakültesi mezunu sayısının artması ve bu mezunların istihdamının sağlanamaması, Hakim ve Savcı alımlarının az olması sebebiyle mezun olan hukukçuların Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek kamuda yer edinmeye çalışması nedeniyle yaklaşık 1.500.000 kişinin girdiği 2024 KPSS'de P3 puan türünde 90 ve üzeri puan alan binlerce hukukçu vardır. Sıralama olarak ise yaklaşık olarak ilk binde 320, ilk üç binde ise 900 hukukçu yer almıştır. Bu başarının boşa gitmemesi adına kamuya avukat alımının artması şarttır.''

Son yıllarda Merkezi Atamayla alınan kamu avukatlarının istastiği ise şu şekildedir;

''2020 yılında 211, 2021 yılında 161, 2022 yılında 246, 2023 yılında 107, 2024 yılında 30 avukat alımı yapılmıştır.

''Kamuda çalışan avukatların iş yükünün fazlalığı bu alımların az olmasıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle 2024 ve 2025 yıllarında kamuda istihdam edilmesi gereken avukat ve hukukçu sayısının arttırılması gerekmektedir .Avukat sayısındaki yetersizlik göz önüne alındığında en az 2000 avukat ataması yapılmasını, ayrıca diğer hukukçu kadrolarının da artışa gidilmesini talep ediyoruz .Kamu kurumlarında yeterli sayıda hukukçunun istihdam edilmesi, hem adaletin etkin işlemesini sağlayacak hem de kamusal hizmetlerdeki gecikmelerin önüne geçecektir.'' şeklinde taleplerini sıraladı.

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