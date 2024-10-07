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Ormana el bombası ve uzun namlulu silahları gömerken yakalandılar

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 16:01, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:01
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Ormana el bombası ve uzun namlulu silahları gömerken yakalandılar

Olay, geçtiğimiz cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi. Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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