Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali görevi, Karadeniz gazı ve Gabar petrolündeki son durum başta olmak üzere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Medya temsilcilerinin ve basın mensuplarının katıldığı programda konuşan Bayraktar, "Türkiye'nin bu artan talebini karşılamak, ülkenin bu dışa bağımlılığını düşürmekle alakalı biz petrol ve doğal gaz aramalarında neler yapabiliriz noktasına aslında son 22 yıldır bütün AK Parti iktidarları döneminde yoğunlaşmış durumdayız. Böyle baktığımızda da geçmişi şöyle bir ele aldığımızda, 1954'te kurulmuş Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı var. Yani bizim milli petrol şirketimiz, bugün 70'inci yılında yani milli petrol şirketimiz var. Ama özellikle AK Parti'nin ilk döneminde, bu dönüşüm sürecinin ilk kısmında şunu söyleyebiliriz, yabancı ortaklıklarda, özellikle Karadeniz'deki aramalara baktığımız zaman, Karadeniz'de Sakarya gaz geçişine kadar 6 tane derin deniz sondajımız var" diye konuştu.

2016 yılında enerji ve maden politikası olarak nitelendirilen bir dönüşüm süreci olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu süreçte biz Türkiye'deki petrolcülükte ve doğal gaz aramacılığında neyi farklı yapabiliriz konusuna eğildik. İlk yaptığımız şeylerden bir tanesi Türkiye Petrolleri'nin bir yeniden yapılandırma süreci oldu. Türkiye Petrolleri uluslararası anlamda petrol doğal gaz ve aramacılığı yapan arama odaklı bir şirket olsun istedik. Ondan sonraki aşamada mutlaka Türkiye'de denizlerimizde gidilmemiş coğrafyaların, bölgelerin, lokasyonların aranması. Stratejilerimizden bir tanesi buydu. Bir diğeri, kendi sondaj gemilerimizle, sismik gemilerimizle ve yetişmiş insanımızla o aramaları yapalım anlayışımız vardı. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte yeni bir sürece girdik, Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığı. 2017 yılı cumartesi günü uğurladığımız, filomuza katıldığı tarih. O tümüyle Türkiye'deki tersanelerde tasarlanmış, üretilmiş bir gemi. Bizim kendi imalatımız. O gemi 2017 yılında filomuza katıldı. Bugün Türkiye dünyadaki en kaliteli, en modern gemi filosuna sahip, deniz aramacılığında kullanılan filoya ait bir ülke haline geldi" şeklinde konuştu.

"2026 yılında Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküp güne çıkaracağız"

Karadeniz aramaları, Şırnak keşfi, daha önce gidilmemiş türlü vesilelerle gidilemeyen yerlerde petrol ve doğal gaz aradıklarını belirten Bayraktar, "Tam pandeminin ortasında 2020 yılının Ağustos ayında Karadeniz'de doğal gaz keşfimiz gerçekleşti. Sonuçlarını yavaş yavaş yavaş artık görmeye başladığımız bir sürece girdik. Türkiye'nin 2016 yılında günlük petrol üretimi sadece 49 bin varildi. Bugün bu rakam 110 bin varillere gelmiş durumda. Bugün gelinen noktada Karadeniz gazında bizim üretimimiz 6 milyon metreküpü geçti. Kasım ayı aralık gibi 7.5 milyon metreküp üretim ve ilk fazla hedeflendiğimiz 10 milyon metreküp üretimi 2025 yılının ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız. Konutlarda meskenlerdeki talebin artacağını öngörüyoruz. Karadeniz'deki üretimimizi artırmamız lazım. Çanakkale'de şu anda aktivasyon çalışmaları ve yenileme çalışmaları devam eden yüzer platformumuz var. Ülkemizin envanterine kattık. 2026 yılında Karadeniz'deki üretimimizi 20 milyon metreküp güne çıkaracağız. O da yine yoğun arama ve üretim stratejimizin önemli bir parçası. Bizim elbette ki Türkiye'de aranmamış coğrafyaları, lokasyonları aramamız lazım. Orada üretmemiz lazım. Türkiye'nin 2 milyon varili bulan günlük doğal gaz ve petrol ihtiyacını tümüyle kendi ülkemizdeki kaynaklardan karşılayamayabiliriz. Türkiye mutlaka farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz aramalarında ortak olarak bulunması lazım. Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak istiyoruz. Kuzey Irak'ta 3 petrol sahasında ortaklığımız var. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Farklı coğrafyalarda arayışımız devam ediyor. Somali denizindeki arama bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Kendi gemilerimizle operatör olarak arama yapabilir bir ülke haline geldik. Çok kısa bir süre içerisinde 2016'dan bugüne kadar Türkiye stratejisini değiştirdi" dedi.