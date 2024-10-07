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Akaryakıt istasyonunda arbedeye karışan 2 polise adli kontrol

Çankırı'da akaryakıt istasyonundaki tartışma ve arbedeye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 16:27, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:56
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda çalışanlar ile yaşanan tartışma ve arbedenin ardından gözaltına alınan 2 özel harekat polisinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 polis, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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