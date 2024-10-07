Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması

Kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza 3 ay boyunca zam yapılmayacağını aktardı.

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