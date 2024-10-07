Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar; "Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 17:19, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:58
Bayraktar, "Dar gelirli hanelere enerji desteği sürecek. Yeni yıla kadar genel tarifelere zam yapılmayacak" ifadelerini kullandı.
Günlük petrol üretimi 110 bin varile ulaştı
Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına hız verildiğini vurguladı.
Kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını ifade etti.