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17 ildeki "Narkoçelik-41"operasyonunda 89 tutuklama

Aksaray merkezli 17 ilde suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 Ekim tarihinde yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 159 kişiden 89'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 19:30, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 19:29
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17 ildeki

Operasyon, 1 Ekim tarihinde şafak vakti Aksaray merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 17 ilde 218 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Narkoçelik-41" isimli operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Helikopter destekli operasyonda 17 ilde eş zamanlı olarak şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Operasyon için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da, 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan 159 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 89'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 39 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyette işlemleri devam ediyor.

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